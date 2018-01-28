Доменико Кришито: "Сборная России может победить практически любую команду"

Защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито считает, что сборная России должна выйти в плей-офф на домашнем чемпионате мира​. Также игрок обороны сказал, что был расстроен из-за невыхода Италии на мировое первенство и спокойно отнесся к словам главного тренера питерцев Роберто Манчини о возможной работе со Скуадрой адзуррой.

- Считаю, что у россиян сильная и крепкая сборная, но надо быть честным, вряд ли они выиграют турнир, - цитирует ТАСС Кришито. - Но из группы они должны выходить, а там, как вы знаете, в каждом матче может случиться что угодно. Россияне могут сыграть просто великолепно и победить практически любую команду.

Невыход сборной Италии на ЧМ-2018? Расстроен был не только я, расстроены были все итальянцы, миллионы человек, потому что никто не мог представить чемпионат мира без участия итальянцев. Но это урок, который надо усвоить, нужно сделать работу над ошибками, чтобы попасть на чемпионат Европы. А в отсутствие итальянцев, безусловно, буду поддерживать на турнире российскую сборную.

Слова Роберто Манчини о возможной работе в сборной Италии? Мы относимся к этому совершенно адекватно, потому что это нормально, когда тренер такого уровня хочет когда-нибудь возглавить сборную и говорит об этом. Работа в национальной команде - это очень ответственная должность. Сборной нужны такие профессионалы, так что интерес неудивителен.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе А сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.