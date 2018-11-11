"До свидания, легенда!" Сборная России вспомнила о голе Аршавина в ворота Голландии

Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин в воскресенье объявил о завершении карьеры. Официальный Твиттер национальной команды опубликовал видео с голом форварда в ворота сборной Голландии на чемпионате Европы-2008 (3:1).

- До свидания, легенда! - таким комментарием сопровождается ролик.

Полузащитник Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста.

До свидания, ЛЕГЕНДА! 👋👋👋 pic.twitter.com/DGpGpngIty – Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2018 г.

Напомним, в последние годы Аршавин выступал за казахстанский "Кайрат".

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