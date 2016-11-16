08:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

До Кубка конфедераций сборной России осталось четыре матча

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Всего четыре контрольные игры осталось провести сборной России в преддверии Кубка конфедераций-2017. Международный календарь ФИФА в первой половине следующего года позволяет организовать четыре товарищеских встречи: две – с 20 по 28 марта и еще столько же – с 5 по 13 июня.

А сам Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля будущего года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На нем сыграют сборные, ставшие первыми в своих континентальных турнирах, – команды Австралии (победитель Кубка Азии), Чили (победитель Кубка Америки), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК), Португалии (победитель чемпионата Европы) и представитель Африки, который определится в феврале, а также чемпион мира Германия и Россия.

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