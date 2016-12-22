15:22 | ФУТБОЛ — Сборная России

До 2016 года худший результат в рейтинге ФИФА по итогам года сборная России показала в XX веке

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Сегодня стали известны показатели декабрьского рейтинга ФИФАсборная России опустилась на 56-е место. До этого худшим результатом по итогам года была 40-я позиция в 1998 году.

Предыдущим антирекордом по текущему году было 55-е место (итоги ноября 2016-го).

Национальную команду обогнала сборная Саудовской Аравии. Россияне по-прежнему находятся ниже ДР Конго, Албании, Буркина-Фасо, Нигерии, Словении и Ганы.

Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года. В 98-м году наша команда не участвовала в ЧМ во Франции, а сезон завершила несколькими поражениями подряд – как в официальных матчах отбора Euro-2000, так и в товарищеских поединках.

Год

Место в рейтинге

1993

14

1994

13

1995

5

1996

7

1997

12

1998

40

1999

18

2000

21

2001

21

2002

23

2003

24

2004

32

2005

34

2006

22

2007

23

2008

9

2009

12

2010

13

2011

12

2012

9

2013

22

2014

31

2015

24

2016

56
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КОММЕНТАРИИ (9)
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stuart_parsley

баламошка Это потому, что в 95 году, когда был самый высокий рейтинг, никаких бомжей не существовало. 16:49______-в 95 считался просто по-другому рейтинг)))

16:54

stuart_parsley

зенит-супер-чемпион надо стремиться и дальше покорять новые вершины. на очереди цифра 60. 16:14_____Мы там и будем после января, это простая арифметика, поскольку мы мало проводим игр и то товарищеские матчи...Тем более рейтинг идет за 4 года, более-менее удачный 2012 уже не будет никак учитываться.

16:51

баламошка

Это потому, что в 95 году, когда был самый высокий рейтинг, никаких бомжей не существовало.

16:49

зенит-супер-чемпион

надо стремиться и дальше покорять новые вершины. на очереди цифра 60.

16:14

L&M

marksan------------Какие хоть "поколения" были отлучены в 90-е от физкультуры? Я вот все девяностые в школе учился. И физру никто не отменял, и спортивных секций было - хоть убегайся вусмерть. И как раз моего поколения футболисты, уходящие сейчас со сцены, единожды что-то там этакое на Евро и отчебучили. Так что отговорка про хреновую эпоху притянута к футболу за уши.

16:06

lev48

А вы что,хотело увидеть её в первой десятке на пятом месте после Евро16?

16:03

marksan

футбол_2018____ Дядя! Вы дурак? (с) ВВП ещё и в футбол должен играть? Ну, насмешили!

15:45

marksan

А какая разница на каком мы месте в футбольной иерархии? Мне лично наплевать! Все эти оценки политизированы на 200% (а может и больше)! Мир спорта полностью деградировал! С появлением "активных" профессионалов, мозги у которых зациклены на деньгах, и при этом целые поколения были отлучены в 90-е от простой физической культуры, что вы все хотите? Рекордов? Человеческий организм недаром ограничен определённым циклом жизни. Бог создал человека, но не сделал его бессмертным!

15:43

футбол_2018

Нужен президент, болеющий за футбол!!!А с этим пробьем и 100.

15:38

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