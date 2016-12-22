До 2016 года худший результат в рейтинге ФИФА по итогам года сборная России показала в XX веке

Сегодня стали известны показатели декабрьского рейтинга ФИФА – сборная России опустилась на 56-е место. До этого худшим результатом по итогам года была 40-я позиция в 1998 году.
Предыдущим антирекордом по текущему году было 55-е место (итоги ноября 2016-го).
Национальную команду обогнала сборная Саудовской Аравии. Россияне по-прежнему находятся ниже ДР Конго, Албании, Буркина-Фасо, Нигерии, Словении и Ганы.
Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года. В 98-м году наша команда не участвовала в ЧМ во Франции, а сезон завершила несколькими поражениями подряд – как в официальных матчах отбора Euro-2000, так и в товарищеских поединках.
|
Год
|
Место в рейтинге
|
1993
|
14
|
1994
|
13
|
1995
|
5
|
1996
|
7
|
1997
|
12
|
1998
|
40
|
1999
|
18
|
2000
|
21
|
2001
|
21
|
2002
|
23
|
2003
|
24
|
2004
|
32
|
2005
|
34
|
2006
|
22
|
2007
|
23
|
2008
|
9
|
2009
|
12
|
2010
|
13
|
2011
|
12
|
2012
|
9
|
2013
|
22
|
2014
|
31
|
2015
|
24
|
2016
|
56
stuart_parsley
баламошка Это потому, что в 95 году, когда был самый высокий рейтинг, никаких бомжей не существовало. 16:49______-в 95 считался просто по-другому рейтинг)))
16:54
stuart_parsley
зенит-супер-чемпион надо стремиться и дальше покорять новые вершины. на очереди цифра 60. 16:14_____Мы там и будем после января, это простая арифметика, поскольку мы мало проводим игр и то товарищеские матчи...Тем более рейтинг идет за 4 года, более-менее удачный 2012 уже не будет никак учитываться.
16:51
баламошка
Это потому, что в 95 году, когда был самый высокий рейтинг, никаких бомжей не существовало.
16:49
зенит-супер-чемпион
надо стремиться и дальше покорять новые вершины. на очереди цифра 60.
16:14
L&M
marksan------------Какие хоть "поколения" были отлучены в 90-е от физкультуры? Я вот все девяностые в школе учился. И физру никто не отменял, и спортивных секций было - хоть убегайся вусмерть. И как раз моего поколения футболисты, уходящие сейчас со сцены, единожды что-то там этакое на Евро и отчебучили. Так что отговорка про хреновую эпоху притянута к футболу за уши.
16:06
lev48
А вы что,хотело увидеть её в первой десятке на пятом месте после Евро16?
16:03
marksan
футбол_2018____ Дядя! Вы дурак? (с) ВВП ещё и в футбол должен играть? Ну, насмешили!
15:45
marksan
А какая разница на каком мы месте в футбольной иерархии? Мне лично наплевать! Все эти оценки политизированы на 200% (а может и больше)! Мир спорта полностью деградировал! С появлением "активных" профессионалов, мозги у которых зациклены на деньгах, и при этом целые поколения были отлучены в 90-е от простой физической культуры, что вы все хотите? Рекордов? Человеческий организм недаром ограничен определённым циклом жизни. Бог создал человека, но не сделал его бессмертным!
15:43
футбол_2018
Нужен президент, болеющий за футбол!!!А с этим пробьем и 100.
15:38