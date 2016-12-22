До 2016 года худший результат в рейтинге ФИФА по итогам года сборная России показала в XX веке

Сегодня стали известны показатели декабрьского рейтинга ФИФА – сборная России опустилась на 56-е место. До этого худшим результатом по итогам года была 40-я позиция в 1998 году.

Предыдущим антирекордом по текущему году было 55-е место (итоги ноября 2016-го).

Национальную команду обогнала сборная Саудовской Аравии. Россияне по-прежнему находятся ниже ДР Конго, Албании, Буркина-Фасо, Нигерии, Словении и Ганы.

Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года. В 98-м году наша команда не участвовала в ЧМ во Франции, а сезон завершила несколькими поражениями подряд – как в официальных матчах отбора Euro-2000, так и в товарищеских поединках.