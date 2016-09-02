16:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Тарасов: "В сборной России сложился отличный коллектив"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил сожаление в связи с тем, что ему пришлось покинуть расположение сборной России. Полузащитник не смог продолжить работу в составе национальной команды из-за травмы, полученной в контрольном матче с Турцией (0:0). Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем контрольном матче с Ганой, который состоится 6 сентября в Москве. Таким образом, Тарасов продолжит лечение в столичном "Локомотиве".

– Хотел бы, прежде всего, поблагодарить тренерский штаб сборной за вызов в команду и за предоставленную возможность выйти в стартовом составе в контрольной игре в Турции, – цитирует пресс-служба РФС Тарасова. – Очень жаль, что получил в той игре травму. Но это футбол, буду лечиться и надеюсь через определенное время возвратиться в строй. Желаю сборной 6 сентября в матче против Ганы показать содержательный футбол и одержать победу. Буду рад и в дальнейшем приезжать в сборную, где сложился отличный коллектив.

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http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/84823.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Снежик

главное, чтобы костюмчик сидел (с)

17:51

bvb1987

долой это бревно из сборной

17:46

Slim Taller

Коллектив,может быть,и отличный.А где сборная по футболу?! Или этот шапито и есть сборная?!

17:38

Mikhalych82

У Слуцкого в сборной тоже, по словам игроков, сложился отличный коллектив - ну и...

17:16

Andre_Saratov

Сказку про "отличный коллектив в сборной" я слышу со времен Лобановского - Бескова.

17:05

П_о_в_а_р

Ну теперь то точно чемпионами Мира станем.

16:56

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