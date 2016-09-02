Дмитрий Тарасов: "В сборной России сложился отличный коллектив"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил сожаление в связи с тем, что ему пришлось покинуть расположение сборной России. Полузащитник не смог продолжить работу в составе национальной команды из-за травмы, полученной в контрольном матче с Турцией (0:0). Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем контрольном матче с Ганой, который состоится 6 сентября в Москве. Таким образом, Тарасов продолжит лечение в столичном "Локомотиве".

– Хотел бы, прежде всего, поблагодарить тренерский штаб сборной за вызов в команду и за предоставленную возможность выйти в стартовом составе в контрольной игре в Турции, – цитирует пресс-служба РФС Тарасова. – Очень жаль, что получил в той игре травму. Но это футбол, буду лечиться и надеюсь через определенное время возвратиться в строй. Желаю сборной 6 сентября в матче против Ганы показать содержательный футбол и одержать победу. Буду рад и в дальнейшем приезжать в сборную, где сложился отличный коллектив.