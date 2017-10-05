Дмитрий Тарасов: "В матчах за сборную России хочется выходить на поле и рвать"

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в преддверии контрольных матчей против Кореи и Ирана подчеркнул, что до сих пор помнит первую игру в составе национальной команды. По словам хавбека, в играх за сборную хочется выходить на поле и рвать.

– Я помню момент, когда вызвался сборную, впервые надел майку национальной команды и зазвучал гимн, – приводит пресс-служба РФС слова Тарасова. – Я знаю по себе, что если есть мурашки по коже, то значит что есть ответственность. Ты заряжен, мотивирован, хочешь выходить на поле и рвать.

Не важно, товарищеская игра или контрольная, это игра за сборную России. Это большая честь, ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную России. Сборная – одно целое. Это мы, болельщики и вся страна, которая переживает за нас.

Напомним, что матч против Кореи пройдет 7 октября в Москве, игра с Ираном состоится 10 октября в Казани.