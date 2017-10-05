Дмитрий Тарасов: "В матчах за сборную России хочешь выходить и рвать"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов признался, что вызов в сборную России для него многое значит. Хавбек испытывает особенные эмоции, выходя на поле в футболке национальной команды.
- Помню тот момент, когда меня впервые вызвали в сборную России, я надел майку национальной команды и зазвучал гимн, - приводит пресс-служба сборной России слова Тарасова. - Я знаю по себе, что если есть мурашки по коже - это значит ответственность, это значит, что ты заряжен, мотивирован, хочешь выходить и рвать.
Сборная России готовится к товарищеским матчам против сборных Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.
Дмитрий Тарасов: Матч за сборную - большая часть, хочется выходить и рвать!– Сборная России (@TeamRussia) 5 октября 2017 г.
Приходите 7 октября на матч @TeamRussia против Южной Кореи! pic.twitter.com/HIuy7xrWz7
Шуваловец
ну если больше ничего не умеешь, то конечно только выходить и рвать :) что с взять с этого дерева
14:51
shpasic
уже рвёт?
14:36