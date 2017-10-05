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14:16 | Футбол — Сборная России

Дмитрий Тарасов: "В матчах за сборную России хочешь выходить и рвать"

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Полузащитник "Локомотива"Дмитрий Тарасов признался, что вызов в сборную России​ для него многое значит. Хавбек испытывает особенные эмоции, выходя на поле в футболке национальной команды.

- Помню тот момент, когда меня впервые вызвали в сборную России, я надел майку национальной команды и зазвучал гимн, - приводит пресс-служба сборной России слова Тарасова. - Я знаю по себе, что если есть мурашки по коже - это значит ответственность, это значит, что ты заряжен, мотивирован, хочешь выходить и рвать.

Сборная России готовится к товарищеским матчам против сборных Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Шуваловец

ну если больше ничего не умеешь, то конечно только выходить и рвать :) что с взять с этого дерева

14:51

shpasic

уже рвёт?

14:36