Дмитрий Тарасов: "В матчах за сборную России хочешь выходить и рвать"

Полузащитник "Локомотива"​ Дмитрий Тарасов признался, что вызов в сборную России​ для него многое значит. Хавбек испытывает особенные эмоции, выходя на поле в футболке национальной команды.

- Помню тот момент, когда меня впервые вызвали в сборную России, я надел майку национальной команды и зазвучал гимн, - приводит пресс-служба сборной России слова Тарасова. - Я знаю по себе, что если есть мурашки по коже - это значит ответственность, это значит, что ты заряжен, мотивирован, хочешь выходить и рвать.

Сборная России готовится к товарищеским матчам против сборных Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.