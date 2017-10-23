Дмитрий Тарасов: "Очень круто, что Россия встретится с Испанией и Аргентиной"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "Известиям" заявил, что для сборной России важно провести матч против таких соперников, как Аргентина и Испания в преддверии чемпионата мира. Однако футболиста отметил, что ему еще нужно попасть в состав национальной команды.

—​​​​​​​ Ноябрьских матчей сборной России против команд Испании и Аргентины ждете с особым чувством?

—​​​​​​​ Я думаю об этом, – сказал Тарасов. – Знаю, что за соперники у нас будут. Это очень круто, это важно для нашей страны, что мы встретимся с такими командами. Очень хочется против них сыграть, но чтобы попасть в сборную, нужно качественно играть в своем клубе. А попадать в нее надо, если ты хочешь выступить на домашнем чемпионате мира. Я, как вы понимаете, хочу. Поэтому нужно проявить себя в матчах с соперниками такого уровня, как Испания и Аргентина. Именно они покажут, чего сегодня стоит и вся наша команда вместе, и каждый игрок индивидуально. Такие матчи определяют, насколько сейчас мы готовы к чемпионату мира.