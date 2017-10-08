Дмитрий Тарасов: "Не помню, чтобы один игрок забил два автогола, спасибо корейцам"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов отметил, что не запомнил фамилию футболиста сборной Кореи, забившего два мяча в свои ворота в контрольном матче. Он также добавил, что россиянам немного повезло.

– Все обсуждают два автогола сборной Кореи. Повезло или счет по игре?

– Конечно, немножко повезло, – сказал Тарасов. – Такие быстрые два автогола нам помогли. Спасибо им за это.

– Когда-нибудь видели, чтобы один игрок забивал два автогола в одной игре?

– Честно, не припомню. И фамилию футболиста не выучил (смеется).

– Какие ожидания от встречи с Ираном? В России все знают только Азмуна.

– Мы готовимся к победе. Хотим показать хорошую игру. Сейчас главное восстановиться. Будем отталкиваться от своей команды. (Павел ГУРЕВИЧ)

Россияне 10 октября сыграют против Ирана, встреча пройдет в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.