Дмитрий Тарасов: "Матчи со сборными Аргентины или Бразилии покажут, как мы готовы конкурировать с сильными командами"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов считает, что товарищеские матчи с аргентинцами или бразильцами покажут, насколько национальная команда готова конкурировать с сильными соперниками. Он также добавил, что для него нет разницы, с кем играть.
– Дальше предстоят встречи с более сильными соперниками – Аргентина, Бразилия. Особенные ожидания в преддверии таких матчей? Или нет разницы?
– Вначале надо дождаться, кто все-таки станет нашим соперником. Если честно, для меня нет разницы, с кем играть, – сказал Тарасов. – Хотя с такими командами, как Аргентина или Бразилия, хотелось бы сыграть любому футболисту. Эти матчи покажут, как мы готовы конкурировать с такими командами. (Павел ГУРЕВИЧ)
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