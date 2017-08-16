Дмитрий Стоцкий: "О вызове в сборную России мне сообщили друзья"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий заявил, что в его вызове в сборную России есть заслуга одноклубников. Футболист отметил, что у него есть шанс проявить себя и попасть в главную команду на чемпионат мира-2018.

– Эмоции только положительные, хоть сначала удивился – сказал Стоцкий. – О вызове мне сообщили друзья. Конечно, велика заслуга моей команды. Мы делаем одно дело, тренеры и партнеры учат только лучшему. Это первый вызов. Понимаю, что это резервная сборная, которая подпирает основу. Есть шанс проявить себя и в будущем получить вызов в основу. Все зависит от меня, надо доказывать игрой. Конечно, каждый футболист мечтает выступить на домашнем чемпионате мира. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что 3 сентября сборная проведет товарищеский матч против московского "Динамо".

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