Дмитрий Стоцкий: "Не ждал приглашения в сборную России"

Полузащитник Дмитрий Стоцкий, сменивший накануне "Уфу" на "Краснодар", не ждал приглашения в сборную России для подготовки к чемпионату мира, передает из Уфы спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- Вас высоко оценивали в сезоне-2017/18. Ожидали, что можете получить приглашение в сборную России?

- После того, как я съездил на товарищеский матч с "Динамо", но и там не вышел на поле, уже не ожидал приглашения.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу