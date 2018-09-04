Дмитрий Стоцкий: "Чувствуется, что после ЧМ-2018 страна стала лучше относиться к футболистам"

Универсал "Краснодара" Дмитрий Стоцкий выразил мнение, что после чемпионата мира к российским игрокам со стороны болельщиков стало меньше упреков. Также он объяснил, на какой позиции будет играть в сборной.

– Осенью 2017-го, когда я впервые получив вызов в команду, сбор был все-таки тренировочным, просмотровым. Сейчас же дело близится к официальному матчу. Рад оказаться в сборной! Тем более сейчас, после чемпионата мира, вся страна стала лучше относиться к футболистам. Это чувствуется. Меньше упреков.

– В "Краснодаре" вы играете крайним защитником, в заявке фигурируете как хавбек. Где правда?

– Пока мы не обсуждали с Черчесовым мою роль, но на сегодняшнем тактическом занятии я был полузащитником. В "Краснодаре" же мне пришлось закрыть позицию крайнего защитника, поскольку перед первой игрой партнер получил травму. Вообще мне без разницы, где играть. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Сборная России готовится к матчам против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону).