23:30 13 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Селюк: "Единственное, что поможет сборной России - отмена лимита"

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Ласина ТРАОРЕ."В поражении от Катара тоже виноват Траоре?!"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью "СЭ" выразил уверенность, что сборной России может помочь только отмена лимита на легионеров в РФПЛ.

– Вы лучше обсудите поражение сборной от Катара. Что вообще происходит с российским футболом. Может быть, Траоре тоже виноват в таком результате? Так и озаглавьте мое интервью, напишите. Вы набросились на Кокорина за то, что он не забил пенальти. Да причем здесь пенальти?! Играли-то ужасно! Ну, забил бы он, сыграли бы – 2:2. И что – надо хлопать? Давайте вызовем на товарищеский матч сборную Афганистана, победим их, и все у нас хорошо? Наша сборная с игры не может поразить ворота Катара?! А вы все про Траоре… Опять же не могут доставить мяч в атаку. В стране 140 миллионов живет.

– Выхода нет?

– Единственное, что поможет сборной – отмена лимита. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Когда уже дойдёт до тупорылых,без конкуренции прогресс невозможен.

00:49

Promesov

Рос.футболу поможет только отмена "селюков" в футболе

00:05

AZ

Отмена лимита поможет не сборной России, а карману таких как Селюк, которые будут впаривать больше диких обезьян по цене футболистов.

23:47 13 ноября

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Материалы других СМИ