Дмитрий Попов: "Хорватия? Россия совершила подвиг против Испании, а это окрыляет"

Бывший защитник сборной России, "Спартака" и "Расинга" из Сантандера Дмитрий Попов поделился впечатлениями от победы России над Испанией (1:1, 4:3 - пен.) в 1/8 финала ЧМ-2018 и оценил шансы нашей национальной команды в 1/4 финала, где ей 7 июля предстоит встретиться с Хорватией в Сочи.

- Я испытал дикий восторг от успеха россиян - как и любой нормальный человек, болеющий за нашу сборную, - сказал Попов.

- Испанию одолели, с Хорватией по силам справиться?

- На этом чемпионате все реально. В теории, перед встречей с балканцами у России даже больше шансов, чем перед Испанией, но посмотрим, как получится на практике. Ясно одно – со всеми соперниками можно играть.

- Черчесов ответил уже всем критикам?

- Понимаете, футбол – такая штука, где все зависит от того, залетит мяч в сетку или нет. Все тренера критиковали из-за отсутствия побед, сейчас носят на руках, потому что он добился по-настоящему крутого результата. В данный момент Черчесов на коне, хочется пожелать ему успехов и в дальнейшем.

- Может быть, из-за отсутствия ожиданий у болельщиков сборной было проще?

- Нет. Как может быть проще, если Россия – организатор чемпионата? Да, многие переживали, что сборная даже из группы не выйдет. Команда пережила дикий психологический прессинг, то, что она сумела подготовиться к двум ключевым матчам группового турнира, пусть это игры с Саудовской Аравией и Египтом, и выполнила главную задачу, уже похвально. Россия совершила подвиг, пройдя Испанию, а подвиги окрыляют, поэтому надеюсь, что и с Хорватией получится хороший результат. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)