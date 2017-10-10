Дмитрий Полоз: "В сборной России хорошее взаимопонимание"

Полузащитник сборной России Дмитрий Полоз, который стал автором забитого мяча в товарищеском матче с Ираном (1:1) подчеркнул, что перед выходом на поле ему дали установку играть более агрессивно. По словам хавбека, он выполнял такие же функции, как и Алексей Миранчук, которого он заменил.

– Перед выходом сказали играть поагрессивнее, помогать сзади, – сказал Полоз в послематчевом флеш-интервью. – Я играл также, как Миранчук. Упреки со скамейки? В принципе, ничего такого не было. Был игровой стандартный подсказ.

Сказалось ли присутствие четырех зенитовцев на последних минутах матча на том, что стали играть лучше в атаке? Я не обращал на это внимания. Думаю, что взаимопонимание у всех хорошее.