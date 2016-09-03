Дмитрий Полоз: "Тоже мог куда-то перейти во время матча с Турцией"

Нападающий сборной России и "Ростова" Дмитрий Полоз отметил, что не считает команду Ганы экзотическим соперником, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, игроки еще изучат своего оппонента по предстоящему товарищескому матчу.

– Работали сегодня больше над тактикой. Отрабатывали разные схемы. Стараемся выполнять все требования тренера. Как именно будем играть с Ганой, пока непонятно. Еще изучим соперника, - отметил Полоз.

– Многие болельщики до сих пор называют африканские сборные экзотическими. Но некоторые, наоборот, считают, что та же Гана на сегодня сильнее России...

– Игра покажет. Сегодня все играть умеют. Никакой экзотики нет. Мы хотим победить – это самое главное.

– Вас вызывали в сборную еще при Капелло. Сравните атмосферу тогда и сейчас.

– Капелло вызывал два года назад. Уже особо и не помню, как тогда было (улыбается). А сейчас мне все нравится, тренировки интересные.

– Но кто более демократичен: итальянец или Черчесов?

– Не готов сказать.

– С Иваном Новосельцевым обсуждали тему его перехода в "Зенит"? Вы теперь конкуренты...

– Не обсуждали.

– А у вас не было возможности перейти в другой клуб по ходу матча в Турции, как это получилось у Ивана?

– Возможности были, но не перешел (улыбается).