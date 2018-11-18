Дмитрий Полоз: "Сборная с нетерпением ожидает приезда Дзюбы"

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз заявил, что футболисты национальной команды с нетерпением ожидают приезда форварда Артема Дзюбы. Ранее пресс-служба РФС сообщила, что 30-летний россиянин прибудет в расположение сборной в воскресенье.

- Дзюба - это капитан команды. С нетерпением ждем его приезда. Это хорошее усиление, - приводит ТАСС слова Полоза. - В целом мы провели хороший тренировочный сбор, сегодня больше работали над тактикой. Товарищеский матч против Германии, несмотря на поражение, стал хорошим в плане опыта.

Впереди игра со шведами, соперник играет каждый матч одинаково, но при этом очень хорошо организован. Понятно, что все знают турнирное положение, но давления мы не испытываем, на ничью мы играть точно не будем.

Сборная России сыграет с национальной командой Швеции в матче группового этапа Лиги наций 20 ноября.

Все о сборной России - здесь