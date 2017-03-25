Дмитрий Полоз: "Позитивного мало, но сборная России находится на правильном пути"

Полузащитник "Ростова" и сборной России Дмитрий Полоз отметил, что в национальной команде очень огорчены поражению в товарищеской встрече против Кот-д'Ивурара (0:2). Хавбек подчеркнул, что против сборной Бельгии (28 марта в Сочи) россиянам удастся сыграть лучше.
– Что не получилось – тренер покажет на теории, – сказал Полоз. – Что-то получилось, что-то нет, надо было сыграть уверенно без мандража. Но, думаю, сборная находится на правильном пути. Тяжело было, ведь соперник сел глубоко в оборону, и было мало зон для получения мяча. Африканские команды отличаются физическим оснащением.
С Бухаровым мне удобно играть, потому что выступаем за один клуб. Мне было приятно, что в сборной присутствуют ростовские игроки, но пока позитивного мало, проиграли матч, который должны были выигрывать. Ростовской группе атаки не хватало Нобоа? Футбол – командная игра, все идет и от вратаря, и от защиты, и от тренера. Сегодня тренировка была тихой, потому что все огорчены.
Бельгию еще не разбирали, но это одна из лучших команд мира. Нам надо исправить ошибки, оставить лучшее, что было во вчерашней встрече. Думаю, получится сыграть лучше. В матче с Кот-д'Ивураром мы играли в скоростной футбол, контролировали встречу, но пропустили два момента. (Екатерина ПОТАПОВА)
Rabinovich
правильное направление- это пробивать очередное дно?
14:16
kot Begemot
Если путь в полную жопу - правильный, то сборная, несомненно, на правильном пути.
14:15
баламошка
Да у нас вообще спорт в целом развивается. Пусть меньше спортивных побед, пусть меньше болельщиков на трибунах, пусть лучшие тренеры уезжают за границу, пусть нас сотрясают допинговые скандалы - но развиваемся же! Не топчемся на одном месте в элите как какие-нибудь америкосы! Спасибо нашим чиновникам за всё, что они с нами делают. Спасибо за БДСМ!)
14:05
Пиитерец
Вирус идиотизма какой-то в сборной. Пусть бы их Инна Жиркова протестировала на IQ, как сестра по разуму.
14:04
Инквизитор 2013-9
Дима! Ты то куда лезешь???!!! Тебе что КББ говорил? Лучше молчи...
13:55
serzheo
Мы какие-то разные игры смотрели)) При чем оба именно смотрели)))
13:47
alexniko77
если не позитива, то о каком правильном пути может идти речь ? какой футболист - такой и оратор...
13:40
kozban400
"Денег нет, но вы держитесь!". (Деньги есть, так зачем играть?) "А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо!!!"
13:31