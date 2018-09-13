Дмитрий Полоз о матче с Чехией: "При такой поддержке сборная России не может играть плохо"

Форвард сборной России Дмитрий Полоз - о товарищеском матче со сборной Чехии (5:1). Игра состоялась в Ростове-на-Дону.
– В команде царит очень положительная и приятная атмосфера. После удачного выступления на домашнем чемпионате мира сборной удалось повернуть к себе болельщиков. Просто посмотрите, как команду поддерживали на игре с Чехией в Ростове – это было очень здорово. При такой атмосфере на трибунах мы просто не можем плохо играть, - цитируют футболиста "Известия". - Действительно, команда прибавляет от матча к матчу. При этом все понимают, что нам еще есть, куда расти. Сборная России постепенно выходит на новый уровень.
В этом матче Полоз отметился одним забитым мячом на 83-й минуте.
Опрос
Дополнительная информация
https://iz.ru/788203/sevastian-terletckii/poloz-sbornaia-rossii-vykhodit-na-novyi-uroven