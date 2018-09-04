Дмитрий Полоз: "Мы с Дзюбой и Заболотным разные. Они - столбы, а я..."

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз убежден, что чемпионат мира помог футболистам сборной России выйти на совершенно другой уровень. Также форвард добавил, что в Турцию команда отправится только за победой, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– На какой позиции вас планирует использовать Черчесов?
– Пока у нас была только первая тренировка... Но я всегда играл ближе к нападению.
– Как относитесь к конкуренции с Заболотным и Дзюбой?
– Мы совершенно разные футболисты! Они – "столбы", а я более... не то чтобы хрупкий, но абсолютно иного телосложения.
– Чувствуете, что после чемпионата мира футболисты ощущают себя совершенно иначе?
– Чемпионат мира – мечта и огромный опыт для любого игрока, который на нем играет. И Артем Дзюба, и Денис Черышев, и Роман Зобнин уже на совершенно другом уровне в своей голове.
– Что скажете о сопернике – сборной Турции?
– Честно, пока знаком не так хорошо с ней. Но выезд однозначно будет тяжелым, там всегда непросто играть. Будет время подготовиться. Едем, как я уже сказал, только за победой.
- Рубин
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Турции (Футбол)
- Дмитрий Полоз
- Антон Заболотный