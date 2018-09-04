Дмитрий Полоз: "Дзюба на 100 процентов достоин быть капитаном сборной"

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз выразил сожаление по поводу своего непопадания в сборную на чемпионат мира, но признался, что с радостью вернулся в нее сейчас. Также футболист выразил мнение, что Артем Дзюба полностью заслужил капитанскую повязку национальной команды, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Я соскучился по сборной, - сказал нападающий "Рубина". – К сожалению, не играл за нее на чемпионате мира, но душой и сердцем был с командой. Переживал, как и любой россиянин! Лига наций – важный турнир для нас. Станислав Саламович сказал, что нужно побеждать в каждом матче, будем к этому стремиться. Атмосфера в команде хорошая.

- Артем Дзюба стал капитаном. Что думаете по этому поводу?

- Это решение тренера, но Артем – один из самых опытных футболистов сборной, он достоин. На 100 процентов.

7 сентября сборная России сыграет со сборной Турции в матче Лиги наций.