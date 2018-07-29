Дмитрий Мусэрский о словах Гамовой: "Для меня значок ЗМС потерял свою ценность"

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский согласился с высказыванием Екатерины Гамовой по поводу присвоения звания заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу. На ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала.
- Поддерживаю Екатерину полностью! Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране! Катя не заслужила такого однозначно! Удивлен также, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и т. д. Пост не об этом! Пост о том, что значок заслуженного мастера спорта даётся в России за 1-3-е места на Олимпийских играх и за 1-е место на чемпионате мира. Но никак не за выход в 1/4 финала! Ребята-футболисты тут не причем, еще раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8-е место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность…
P. S. Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там три часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим… Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры… По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможности обратиться с речью к зрителям… Вот отношение к первым местам в волейболе в нашей стране, – написал Мусэрский на своей странице в Инстаграме.
Поддерживаю Екатерину полностью! Листаем влево! Удивлён, читая комментарии, как люди поливают грязью человека столько вложившего в развитие спорта в своей стране! Катя не заслужила такого однозначно! . Также удивлён, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и тд... Пост не об этом! Пост о том, что значок Заслуженного Мастера Спорта даётся в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1 место на Чемпионате Мира. Но никак не за выход в 1/4 финал! . Ребята-футболисты тут не причем, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не даёт никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность... . P.P.S. Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим... Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры... По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям...🤦🏼♂️ Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране!👏🏼👏🏼👏🏼