Дмитрий Кузнецов: "Мне нравится, что Черчесов вызывает в сборную новых игроков"

Тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов рассказал о том, что в будущем хотел бы начать самостоятельную работу, информирует "Бизнес Online". Специалист подчеркнул, что летом 2017 года получит лицензию Pro.

– Когда вы наконец-то пойдете учиться на лицензию Pro?

– Летом!

– Вы же не хотели.

– Пойду! Хочу сам работать самостоятельно. Не хотел когда-то, меня все устраивало, а сейчас хочу выучиться. С другой стороны, хорошо, что у меня нет Pro. Тогда бы я еще больше критики выслушал!

– Само обучение что-то реально дает или это просто бумажка?

– В Высшей школе тренеров, когда идет обучение на диплом, может быть, не все так однозначно, но когда начинаются семинары и потоковые обучения тренеров УЕФА, то это очень много дает. Обучение на лицензию действительно очень полезно. Ты затем другими глазами на все смотришь. Если у меня набор футболистов не подходит под мою систему, то я должен ее поменять. Нет смысла играть в это, если люди не соответствуют.

– Какая у вас сейчас стадия обучения?

– Я в том году подтвердил категорию А. Летом буду учиться год на Pro.

– К 2018-м году получите?

– Ага, в сборной буду со Стасом (смеется).

– Контакт есть с Черчесовым?

– Конечно, сколько мы играли друг против друга, "сколько я ему забил, сколько он отбил моих ударов".

– Насколько это был правильный выбор для сборной России?

– Мне понравилось, что он приглашает много игроков. Раньше у нас был какой-то ограниченный круг. И люди, что приезжали в сборную, знали, что будут играть. Конкуренции не было раньше. Но плохо, что сейчас мы не играем отборочные игры. Не хватает напряжения, накала борьбы официальных матчей в отборе. Без этого тяжело.