Дмитрий Комбаров - о непопадании в сборную: "Наберите через пару дней"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров узнал от корреспондента "СЭ", что он попал в список семи футболистов, которые находятся в расширенном списке сборной России.

Сегодня, напомним, тренерский штаб национальной команды объявил список из 27 игроков и семи резервистов, которые не поедут на сбор, но могут быть вызваны, если кто-то получит травму или по другим причинам не сможет выступить на чемпионате мира.

– Я не видел состава сборной, поэтому комментировать не готов, – сказал Комбаров.

– Вы в расширенном составе сборной России.

– Да? Ну хорошо, но пока я ничего комментировать не буду.

– А когда будет готовы?

– Через пару дней. (Андрей СИЗЯКИН)