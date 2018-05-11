12:50 | Футбол — Сборная России

Дмитрий Комбаров - о непопадании в сборную: "Наберите через пару дней"

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Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров узнал от корреспондента "СЭ", что он попал в список семи футболистов, которые находятся в расширенном списке сборной России.

Сегодня, напомним, тренерский штаб национальной команды объявил список из 27 игроков и семи резервистов, которые не поедут на сбор, но могут быть вызваны, если кто-то получит травму или по другим причинам не сможет выступить на чемпионате мира.

– Я не видел состава сборной, поэтому комментировать не готов, – сказал Комбаров.

– Вы в расширенном составе сборной России.

– Да? Ну хорошо, но пока я ничего комментировать не буду.

– А когда будет готовы?

– Через пару дней. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Levbereg

Вот реально. В резерве получается "не то ни сё". Постоянно быть в тонусе и при этом неизвестно попадешь, или не попадешь. Скорее нет, чем да.

13:10

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