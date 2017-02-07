Дмитрий Комбаров: "Было бы здорово сыграть против Месси"

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров отметил, что в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 национальной команде лучше проводить товарищеские матчи против топ-сборных, сообщает "Российская газета". Футболист подчеркнул, что игрокам неприятен негатив вокруг сборной.

– Станислав Черчесов говорил, что не вызывает некоторых ребят, чтобы они восстановились после чемпионата Европы. Долго переживали после турнира во Франции?

– Кстати, мы с Черчесовым перекинулись парой фраз на сборах в Эмиратах. Он приходил посмотреть на наши тренировки, пообщаться с игроками. Что касается чемпионата Европы, то после Уэльса психологическое состояние оставляло желать лучшего. Нужно было время, чтобы отойти. Вся страна была в негативе, все про это говорили. Не только болельщики, но и на телевидении постоянно слышал о нас, во время КВН и прочих передач. Но это рабочий момент. Мы провалились на Euro и заслужили критику.

– Сборную ругали и после Euro. Поражение от Катара, падение в рейтинге ФИФА. Не считаете, что отношение к сборной пока не изменилось в лучшую сторону?

– Это уже наша задача – сделать так, чтобы люди за нас переживали. Нам неприятно, что вокруг так много негатива. Но это должно мотивировать нас. В сборной много молодежи, ей нужно время. Хорошо, что мы сейчас проводим товарищеские матчи, в которых можно наиграть связи.

– Кстати, против кого лучше играть – середняков или топ-сборных?

– Конечно, против сильных. С ними можешь проверить свой реальный уровень. Читал, что весной мы можем сыграть с Аргентиной. Было бы здорово выйти на поле против Месси. Я готов к этому, да и болельщикам будет интересно посмотреть на такой матч.

– Как считаете, Россия – футбольная страна?

– Это самый популярный вид спорта не только в России, но и во всем мире. Так что ответ здесь очевиден. Много говорят про то, что у нас мало людей на трибунах, но есть и обратные примеры. Например, на любом нашем матче меньше 20 тысяч не бывает, а абонементы все раскуплены. Это ведь о чем-то говорит.