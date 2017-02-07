16:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Комбаров: "Было бы здорово сыграть против Месси"

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Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров отметил, что в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 национальной команде лучше проводить товарищеские матчи против топ-сборных, сообщает "Российская газета". Футболист подчеркнул, что игрокам неприятен негатив вокруг сборной.

Станислав Черчесов говорил, что не вызывает некоторых ребят, чтобы они восстановились после чемпионата Европы. Долго переживали после турнира во Франции?

– Кстати, мы с Черчесовым перекинулись парой фраз на сборах в Эмиратах. Он приходил посмотреть на наши тренировки, пообщаться с игроками. Что касается чемпионата Европы, то после Уэльса психологическое состояние оставляло желать лучшего. Нужно было время, чтобы отойти. Вся страна была в негативе, все про это говорили. Не только болельщики, но и на телевидении постоянно слышал о нас, во время КВН и прочих передач. Но это рабочий момент. Мы провалились на Euro и заслужили критику.

– Сборную ругали и после Euro. Поражение от Катара, падение в рейтинге ФИФА. Не считаете, что отношение к сборной пока не изменилось в лучшую сторону?

– Это уже наша задача – сделать так, чтобы люди за нас переживали. Нам неприятно, что вокруг так много негатива. Но это должно мотивировать нас. В сборной много молодежи, ей нужно время. Хорошо, что мы сейчас проводим товарищеские матчи, в которых можно наиграть связи.

– Кстати, против кого лучше играть – середняков или топ-сборных?

– Конечно, против сильных. С ними можешь проверить свой реальный уровень. Читал, что весной мы можем сыграть с Аргентиной. Было бы здорово выйти на поле против Месси. Я готов к этому, да и болельщикам будет интересно посмотреть на такой матч.

– Как считаете, Россия – футбольная страна?

– Это самый популярный вид спорта не только в России, но и во всем мире. Так что ответ здесь очевиден. Много говорят про то, что у нас мало людей на трибунах, но есть и обратные примеры. Например, на любом нашем матче меньше 20 тысяч не бывает, а абонементы все раскуплены. Это ведь о чем-то говорит.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2017/02/07/dmitrij-kombarov-chempionstvo-spartaka-poka-rano-ob-etom-govorit.html

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