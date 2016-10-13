Дмитрий Кириченко: "Сложно винить Джанаева в пропущенных от Коста-Рики мячах"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко поддержал вратаря клуба Сослана Джанаева, дебютировавшего в сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Голкипер пропустил 4 мяча, но Кириченко считает, что вины его в голах нет.

– Общался с Сосланом. Для болельщиков матч получился интересным и веселым, не похожим на товарищескую игру, - сказал Кириченко. - А вот для вратаря приятного мало. В обороне проблемы были у обеих команд, голкиперам в таких ситуациях нелегко. Сложно винить Джанаева в пропущенных мячах – пенальти, гол в свои ворота, рикошет.

– Кого бы из "Ростова" порекомендовали еще Черчесову?

– Этого я точно делать не стану. У сборной есть тренерский штаб, который решает, кого вызвать в команду. (Сергей АСТАХОВ)

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