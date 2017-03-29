Дмитрий Кириченко: "Сборная России сыграла лучше, чем в Краснодаре, но проблемы есть"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Кириченко в интервью "СЭ" отметил, что у национальной команды в товарищеском матче с Бельгией (3:3) были видны проблемы во время стандартных положений. По его словам, в первом тайме у команды не было созидательной игры.

– После поражения от Кот-д’Ивуара ничья с Бельгией – словно глоток свежего воздуха?

– Сыграли лучше, чем в Краснодаре. Но проблемы есть. Три гола пропустили со "стандартов"! Бог с ним, с пенальти. А вот легко уступать в борьбе при навесах в штрафную – это ни в какие ворота!

– Еще на что обратили внимание?

– В первом тайме не было созидательной игры. Возможно, сказалась травма Дзагоева. С выходом Головина и Миранчука наладился контроль мяча, появились моменты. Связываю это еще с тем, что счет заставлял ребят действовать более активно, включили прессинг. До перерыва сидели слишком глубоко.

– Кутепова и Семенова в Сочи убрали в запас. Как на их фоне смотрелись Васин с Нойштедтером?

– Мы прекрасно знаем, на что способны футболисты, выступающие в чемпионате России. В этом смысле приглашение в сборную Нойштедтера вызывает вопросы. В "Фенербахче" выходит нерегулярно, а главное – для центрального защитника у парня многовато ошибок. Упускает за спину игрока, теряет позицию… Мне кажется, он не совсем четко понимает свои функции. В "Шальке", где ставили опорным хавбеком, Нойштедтер приносил больше пользы. (Александр КРУЖКОВ)