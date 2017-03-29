Дмитрий Кириченко: "Фернандес нужен сборной, и Денисов тоже"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Кириченко в интервью "СЭ" отметил, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес нужен национальной команде при схеме игры с тремя защитниками. По его словам, также в сборную необходимо пригласить Игоря Денисова.

– Мариу Фернандес пригодится сборной?

– Конечно! При схеме с тремя центральными защитниками такой исполнитель точно нужен.

– А Денисов?

– Сто процентов! Его козыри известны – стабильность, самоотдача, опыт победных матчей. При нынешней расстановке роль опорного хавбека особенно возрастает. Тем, кто сейчас там выходит, навыка в разрушении, на мой взгляд, не хватает. Да и выбор кандидатов ограничен.

– Отголоски конфликта Денисова и Черчесова в "Динамо" могут закрыть футболисту дорогу в сборную?

– Я бы не хотел углубляться в эту тему. Последнее слово все равно за тренером. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Кириченко