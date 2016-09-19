Дмитрий Хомуха: "Жаль, что потеряли Шейдаева. Он мог попасть в сборную России"

Экс-главный тренер юношеских и молодежной российской сборной Дмитрий Хомуха выразил мнение, что его бывший подопечный Рамиль Шейдаев мог попасть в национальную команду России. Этим летом воспитанник "Зенита" перешел в "Трабзонспор" и решил выступать за Азербайджан. В игре квалификации ЧМ-2018 против Сан-Марино (1:0) он дебютировал за азербайджанцев.

– Николай Писарев говорил, что звонил Шейдаеву, когда тот решил выступать за сборную Азербайджана, пытался переубедить. Вы набирали?

– Нет. Последний раз общался с ним еще в молодежной сборной – тогда никаких разговоров о смене гражданства даже близко не было. Трудно понять, что произошло потом, когда закончился контракт с "Зенитом". Наверное, Рамиль принимал решение совместно с родителями. Мне очень жаль, что потеряли такого центрфорварда. По своему потенциалу Шейдаев мог бы попасть в сборную России. (Александр КРУЖКОВ)

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