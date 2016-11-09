09:56 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Хомич: "Джикия? У сборной России появился хороший защитник"

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Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич отметил, что вызванный в сборную России защитник пермяков Георгий Джикия будет полезен национальной команде. Напомним, что Джикия, в услугах которого заинтересована сборная Грузии, вызван главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на учебно-тренировочный сбор команды.

– Что я думаю о Джикии? У России появился хороший защитник, – цитирует "Спорт FM" Хомича. – А Селихов еще не до конца раскрыл свой потенциал.

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http://sportfm.ru/news/khomich-dzhikiya-u-rossii-poyavilsya-khoroshiy-zashchitnik.html

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