Дмитрий Хохлов: "Не имею даже малейшего представления о сборной Катара"

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов в преддверии товарищеского матча против Катара рассказал, на что стоит обратить внимание подопечным Станислава Черчесова. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

– Не стоит всерьез говорить о сборной Катара. В сегодняшнем матче нужно отталкиваться только от нашей игры. Важно решать локальные цели и задачи – искать оптимальные сочетания, наигрывать состав. Именно поэтому в сборной России можно наблюдать не тех игроков, которых мы привыкли там видеть. Кто может себя проявить? Каждый! Не просто же так они вызваны в национальную команду. Фамилий называть не буду, основной состав же еще не известен. Такие игры, как с Катаром – отличный шанс показать себя тем, кто пока не получал практики в национальной команде.

– Акинфеев назначен капитаном в матче с Катаром. Правильный выбор?

– Не знаю, конечно, каким образом его избрали, но такое решение вполне логично. Игорь – опытный игрок, который давно представляет нашу сборную. Ничего удивительного нет.

– Сегодня россияне победят?

– Не могу сказать. Не имею даже малейшего представления о сборной Катара. Победа? Знаете, даже в контрольных матчах нам пора уже выигрывать. С моральной точки зрения это было бы правильно. По крайней мере, игрокам стоит настраиваться на победу.

– У сборной России было сразу несколько неприятных результатов с азиатскими командами. Вспоминаются матчи с Японией на ЧМ 2002 (0:1) или Южной Кореей на ЧМ 2014 (1:1)…

– С Катаром ничего такого страшного не будет. Вообще, все неудачные результаты нужно забывать как можно быстрее. (Ярослав СУСОВ)