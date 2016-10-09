Дмитрий Хохлов: "Не думаю, что тренеров порадовал матч Россия - Коста-Рика"

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов остался недоволен качеством игры национальной команды в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). По его словам, команда неуверенно действовала в средней линии и ошибалась в защите.

- Для зрителя матч, конечно, может, интересный, но я не думаю, что он порадовал тренерский штаб и самих игроков, - цитирует "Р-Спорт" Хохлова. - Действительно много ошибок, которые приводили к пропущенным голам. По качеству футбола, конечно, хочется видеть более содержательную игру и впереди, и понадежнее сзади. Есть, куда стремиться. Проглядываются и хорошие моменты, все-таки не все так плохо – три забили, были моменты, но есть аспекты, которые нужно улучшать.

Это товарищеская игра, где есть время для эксперимента, чтобы посмотреть разные сочетания. Центр поля, где действовали Александр Ерохин, Роман Зобнин, Юрий Газинский, на мой взгляд, сыграл средне, можно лучше, но нужно время. Также новая связка в центре обороны была - Василий Березуцкий и Илья Кутепов - а в обороне было много ошибок.