13:32 | Футбол — Сборная России

Дмитрий Губерниев: "Понимаю Гамову, но все сделано правильно и нормально"


Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление олимпийского чемпиона-2012 по волейболу Дмитрия Мусэрского по поводу награждения футболистов сборной России званиями "Заслуженный мастер спорта".

 
Дмитрий МУСЭРСКИЙ.Мусэрский вступился за Гамову. Волейбол против футбола

Мусэрский поддержал Екатерину Гамову, для которой после присвоения ЗМС четвертьфиналистам ЧМ-2018 это звание обесценилось.

– Ребята показали очень многим видам спорта, как нужно по-настоящему бороться за себя, за страну, – говорит Губерниев о футбольной сборной России. – Формально они не добились результата, который позволял бы стать заслуженными мастерами спорта. Но там есть важная сноска – за заслуги, за популяризацию. С учетом конкуренции в футболе, с учетом того, что ни один вид спорта не может вывести на улицы многие миллионы людей, все сделано правильно и нормально. Но чувства Гамовой я тоже понимаю. Действительно, когда твоим подругам по команде не присваивают ЗМС, когда многие спортсмены ждут своего часа и иногда даже не дожидаются – я знаю имена... Поэтому сейчас, глядя на футболистов, спортивным руководителям страны нужно оглянуться и посмотреть – кто выполнил и кому не присвоили?

Сборная России по футболу на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом в новейшей истории национальной команды. В группе А наша команда победила в матчах с Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а в третьем туре уступила Уругваю (0:3). В 1/8 финала турнира команда победила Испанию в серии пенальти. На следующей стадии турнира, в 1/4 финала, Россия, также в серии пенальти, уступила Хорватии.

В субботу, 28 июля, Президента России Владимир Путин вручил игрокам и тренерам команды государственные награды, а ранее глава Минспорта Павел Колобков вручил спортсменам удостоверения заслуженных мастеров спорта. (Игорь НОВИКОВ)

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