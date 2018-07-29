Дмитрий Губерниев: "Понимаю Гамову, но все сделано правильно и нормально"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление олимпийского чемпиона-2012 по волейболу Дмитрия Мусэрского по поводу награждения футболистов сборной России званиями "Заслуженный мастер спорта".

Мусэрский поддержал Екатерину Гамову, для которой после присвоения ЗМС четвертьфиналистам ЧМ-2018 это звание обесценилось.

– Ребята показали очень многим видам спорта, как нужно по-настоящему бороться за себя, за страну, – говорит Губерниев о футбольной сборной России. – Формально они не добились результата, который позволял бы стать заслуженными мастерами спорта. Но там есть важная сноска – за заслуги, за популяризацию. С учетом конкуренции в футболе, с учетом того, что ни один вид спорта не может вывести на улицы многие миллионы людей, все сделано правильно и нормально. Но чувства Гамовой я тоже понимаю. Действительно, когда твоим подругам по команде не присваивают ЗМС, когда многие спортсмены ждут своего часа и иногда даже не дожидаются – я знаю имена... Поэтому сейчас, глядя на футболистов, спортивным руководителям страны нужно оглянуться и посмотреть – кто выполнил и кому не присвоили?

Сборная России по футболу на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом в новейшей истории национальной команды. В группе А наша команда победила в матчах с Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а в третьем туре уступила Уругваю (0:3). В 1/8 финала турнира команда победила Испанию в серии пенальти. На следующей стадии турнира, в 1/4 финала, Россия, также в серии пенальти, уступила Хорватии.

В субботу, 28 июля, Президента России Владимир Путин вручил игрокам и тренерам команды государственные награды, а ранее глава Минспорта Павел Колобков вручил спортсменам удостоверения заслуженных мастеров спорта. (Игорь НОВИКОВ)​