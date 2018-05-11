Дмитрий Черышев: "У сына есть огромное желание сыграть на ЧМ-2018"

Отец полузащитника сборной России и "Вильярреала" Дениса Черышева Дмитрий Черышев заявил, что у его сына есть огромное желание сыграть на чемпионате мира-2018 в России.

В сборную России для подготовки к домашнему чемпионату мира на сбор в Новогорск и Австрию вызваны 28 футболистов, среди них оказался и Денис Черышев. В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 23 матча в чемпионате Испании и забил 1 гол.

- Сын все прекрасно понимает. Когда попадаешь в расширенный список сборной на чемпионат мира, есть огромное желание оказаться в окончательной заявке, огромное желание сыграть, - цитирует "РИА Новости" Дмитрия Черышева. - Денис был (на чемпионате мира-2014) в Бразилии с командой (Фабио) Капелло, но тогда не получилось выйти на поле. Теперь хочется сыграть. Он приложит огромные усилия, чтобы попасть в заявку.