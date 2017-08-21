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16:33 | Футбол — Сборная России

Дмитрий Черышев объяснил отсутствие сына в сборной

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Бывший тренер "Севильи" Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева, рассказал, что его сын отсутствует в окончательном списке сборной России из-за того, что он только приступил к занятиям в общей группе своей команды. В понедельник тренерский штаб утвердил окончательный состав сборной России на товарищеский матч с "Динамо", который пройдет 3 августа. Из первоначального списка помимо Черышева отсутствуют 4 игрока – вратарь Александр Селихов ("Спартак"), защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар") и нападающий Максим Канунников ("Рубин").

– Денис еще не готов играть в сборной, он же даже не выступает в составе своей команды, – сказал Черышев. – Он продолжает восстановление после травмы. Буквально на днях игрок только получил разрешение приступить к занятиям в общей группе. Поэтому отсутствие Дениса в составе сборной объясняется только этой причиной. Он очень много пропустил, ему нужно время правильно подготовиться. В данном случае лучше его поберечь. (Павел ГУРЕВИЧ)

Селихов, Черышев и Канунников не вошли в состав сборной России на матч с "Динамо"

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vovyk

Матч пройдет 3 августа? Какого года тогда уточните!

17:22

ЮКИ

на хрена он в сборной нужен?!

17:05

EVIL915

А у Дениски травма языка? Везде папа отвечает....

16:55