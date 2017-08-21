Дмитрий Черышев объяснил отсутствие сына в сборной

Бывший тренер "Севильи" Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева, рассказал, что его сын отсутствует в окончательном списке сборной России из-за того, что он только приступил к занятиям в общей группе своей команды. В понедельник тренерский штаб утвердил окончательный состав сборной России на товарищеский матч с "Динамо", который пройдет 3 августа. Из первоначального списка помимо Черышева отсутствуют 4 игрока – вратарь Александр Селихов ("Спартак"), защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар") и нападающий Максим Канунников ("Рубин").
– Денис еще не готов играть в сборной, он же даже не выступает в составе своей команды, – сказал Черышев. – Он продолжает восстановление после травмы. Буквально на днях игрок только получил разрешение приступить к занятиям в общей группе. Поэтому отсутствие Дениса в составе сборной объясняется только этой причиной. Он очень много пропустил, ему нужно время правильно подготовиться. В данном случае лучше его поберечь. (Павел ГУРЕВИЧ)
Селихов, Черышев и Канунников не вошли в состав сборной России на матч с "Динамо"
- Рубин
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Севилья
- Краснодар
- Руслан Камболов
- Вильярреал
- Дмитрий Черышев
- Денис Черышев
- Вячеслав Подберезкин
- Александр Селихов
Vovyk
Матч пройдет 3 августа? Какого года тогда уточните!
17:22
ЮКИ
на хрена он в сборной нужен?!
17:05
EVIL915
А у Дениски травма языка? Везде папа отвечает....
16:55