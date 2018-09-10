Дмитрий Черышев о проверке проб сына Дениса Испанским антидопинговым агентством: "Соберут все данные и дальше никаких проблем не возникнет"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России и "Валенсии" Дениса Черышева, поделился мнением о расследовании Испанского антидопингового агентства в отношении его сына.

Ранее английское издание The Telegraph сообщило, что антидопинговое агентство Испании изучает допинг-пробы 27-летнего Черышева. Проверка связана со словами отца игрока, который в интервью "Спорт уик-энд" говорил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время лечения в "Вильярреале". Позднее Дмитрий Черышев опровергал данную информацию. За использование гормона роста без терапевтического исключения футболист может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

– Никакой конфликтной ситуации у Дениса сейчас нет, – сообщил "СЭ" Черышев-старший. – Все анализы правильные. Тогда он нормально восстанавливался от травмы, все инъекции были согласованы. "Вильярреал" – серьезный клуб, который постоянно выступает в еврокубках. Сейчас соберут все данные о том, что происходило с Денисом во время его восстановительного периода, и передадут их в национальной антидопинговое агентство Испании. Дальше никаких проблем не возникнет.

– Представители антидопинговых организаций связывались с вами по этому поводу?

– А зачем? Как спортсмены, мы прекрасно понимаем, что такими вещами никто заниматься не будет. Меня неправильно услышали, и слова просто дико исказили. (Евгений Белоусов)