Дмитрий Черышев: "Денис никому ничего не должен доказывать"

Отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева Дмитрий Черышев в интервью "СЭ" отметил, что его сын никому ничего не должен доказывать. 27-летний хавбек в 19-м туре чемпионата Испании помог команде обыграть свой бывший клуб "Реал" (1:0).

​– Денис доказал "Реалу", что на него напрасно не рассчитывали?

– Денис на каждого соперника всегда ответственно настраивается. Ему наверняка хотелось проявить себя против команды, в которой он был воспитан, поэтому он постарался вдвойне и показал, на что способен.

– Что можете ответить скептикам, которые считают, что он пару матчей сыграет и опять сломается?

– Считаю, что Денис – на правильном пути. Это его жизнь и работа, и он относится к ней добросовестно. Сколько бы ни было скептиков, каждый рассуждает в меру своей испорченности. Я учил сына, что он никому ничего не должен доказывать, только самому себе. Только когда научится себя анализировать и контролировать, тогда добьется высоких результатов. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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