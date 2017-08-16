Дмитрий Черышев: "Черчесов дал Денису понять, что рассчитывает на него"

Бывший главный тренер "Волги" и "Мордовии" и отец полузащитника "Вильярреала" прокомментировал его вызов в национальную команду для подготовки к товарищескому матчу с московским "Динамо".

– Рад, что Денис возвращается в сборную. Сам Станислав Черчесов звонил и интересовался его здоровьем и дал понять, что на него рассчитывает. Долгое время он не попадал ни в расширенный, ни в окончательный в список сборной, так как был травмирован и проходил восстановление. Сейчас Денису разрешили тренироваться с командой. После такого большого перерыва ему будет непросто вернуть форму, но он набирает обороты. (Евгений БЕЛОУСОВ)