Дмитрий Черышев: "Черчесов дал Денису понять, что рассчитывает на него"

Бывший главный тренер "Волги" и "Мордовии" и отец полузащитника "Вильярреала" прокомментировал его вызов в национальную команду для подготовки к товарищескому матчу с московским "Динамо".
– Рад, что Денис возвращается в сборную. Сам Станислав Черчесов звонил и интересовался его здоровьем и дал понять, что на него рассчитывает. Долгое время он не попадал ни в расширенный, ни в окончательный в список сборной, так как был травмирован и проходил восстановление. Сейчас Денису разрешили тренироваться с командой. После такого большого перерыва ему будет непросто вернуть форму, но он набирает обороты. (Евгений БЕЛОУСОВ)
shpasic
зачем этого хрустального игрока вызывать? он последний раз на поле выходил полгода назад. к 26 годам на высшем уровне сыграл всего около 80 матчей и забил около 10 мячей, отдав с дюжину голевых передач.
17:51