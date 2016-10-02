Дмитрий Булыкин: "Вызов Панченко в сборную - аванс, который нужно оправдать"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что форвард Кирилл Панченко, впервые вызванный в состав национальной команды, получил аванс, который необходимо оправдать. По его словам, 11 голов, забитых Панченко в 13 матчах первенства ФНЛ, не должны вызывать удивления.

- Вызов Панченко - это аванс для него, который нужно оправдать. Он проявил себя в ФНЛ, теперь будут знакомиться с ним на уровне сборной, - приводит "Р-Спорт" слова Булыкина. - Много у нас примеров, когда игроков вызывали в сборную, но они так и не заиграли там. Все будет зависеть от Панченко, насколько он будет продолжать в том же духе.

Тот факт, что редко вызывают кого-то из ФНЛ, не значит, что там нет хороших футболистов. Просто в целом ФНЛ и премьер-лига - это два разных уровня. 11 голов Панченко в 13 матчах ФНЛ не должны удивлять, все-таки "Динамо" для этой лиги очень сильная команда, и там другой футбол. Мы знаем бомбардиров, которые в ФНЛ были лучшими, но в премьер-лиге так и не проявили себя.