04:56 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Булыкин: "Шампанское выносили не Мамаеву и Кокорину"

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Гостем редакции стал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин, который в прямом эфире Periscope ответил на вопросы пользователей соцсетей "СЭ". Он отметил, что шампанское в известной истории с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым заказывал его знакомый.

- У нас футболисты оторваны от болельщиков и иногда творят такое…

– Что именно?

– Скажем так, выпендриваются.

– Что имеете ввиду? Частный самолет и историю с шампанским, которое вынесли Кокорину и Мамаеву в ночном клубе Монако?

– Все же хотят услышать правду. Шампанское предназначалось не им. Знаю, кто его заказывал. Это одни из моих друзей, и стечение обстоятельств, что принесли именно к столу футболистов.

– Случайное стечение обстоятельств?

– Может быть, и нет. Возможно, люди так сделали, для провокации или в знак уважения, я не спрашивал. В Европе футболисты после поражений предпочитают на публике не показываться. У нас – могут разозлить болельщиков, полетев на частном самолете. Надо правильно себя вести и с болельщиками, и с прессой.

– Шампанского правда было заказано на 250 тысяч евро?

– Нет. Сумма меньше, и если ты не взял все, бутылки унесут обратно. Просто так иногда красиво выносят, или посылают другим столам. (Сергей ЕГОРОВ)

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