Дмитрий Булыкин: "Хочется, чтобы после игры сборной России осталось хорошее впечатление"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии товарищеского матча против Румынии выразил мнение, что подопечным Станислава Черчесова необходимо реабилитироваться после поражения от Катара (1:2). Он выразил уверенность, что наставник сможет подобрать оптимальный состав.

– Жду от нашей сборной хорошего футбола и отличного результата, – приводят "Известия" слова Булыкина. – Мы что-то заждались от России побед и зрелищной игры. Понятно, что матч товарищеский, но хочется, чтобы после игр сборной осталось хорошее впечатление и у болельщиков, и у экспертов, которые за ними следят. Надеюсь, что в команде все понимают, что после поражения от Катара необходимо показать положительный результат в матче с Румынией.

Думаю, тренерский штаб сумеет правильно настроить и мотивировать футболистов, чтобы они принесли долгожданную победу. Сборная Румынии – играющая команда, которая не будет сидеть в обороне, и с ней можно показать зрелищную игру с хорошим результатом. Что касается состава, то сложно прогнозировать, в чью пользу сделает выбор Станислав Черчесов. Все-таки сейчас состав в принципе неоптимальный. Уверен, что сыграют те, кто будет максимально хорошо готов физически к этому противостоянию.