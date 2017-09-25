Дмитрий Булыкин: "Черчесов не будет идти против спорта и не брать игроков из-за каких-то "месседжей"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не станет не вызывать игроков из-за различных "месседжей". Напомним, что в июне в своем Инстаграме нападающий "Зенита" Александр Кокорин опубликовал запись, на которой он вместе с партером по клубу Артемом Дзюбой показывали рукой усы. Журналисты предположили, что этот жест может означать конфликт между игроками и наставником сборной.

– Пока Дзюба еще не набрал нужные игровые кондиции, еще не начал забивать, поэтому решение Черчесова оправданно, – сказал Булыкин. – Но он снова стал попадать в состав "Зенита", уже где-то рядом с основой. Последнюю игру с "Краснодаром" провел неплохо. Если будет также продолжать, то Артем, несомненно, вернется в сборную. Но для этого надо начать забивать.

– Не вызов Дзюбы в сборную не связан со знаменитым "месседжем"?

– Конечно нет! Дзюба же почти не играл, не забивал. Все логично.

– Кокорин вернулся в сборную впервые с ноября 2016-го.

– Это заслуженный вызов. Думаю, что Черчесов не будет идти против спорта и не брать футболистов из-за каких-то "месседжей". Тем более эти игроки могут принести пользу команде.

– Голкипер "Локомотива" Гильерме в этот раз не попал в состав сборной, однако был вызван вратарь "Арсенала" Габулов.

– Конечно, мне, как представителю "Локомотива" хотелось, чтобы Гильерме был в сборной. Но Черчесову виднее. Тем более он бывший вратарь, и мои советы ему не нужны. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что тренерский штаб сборной России вызывал Кокорина впервые с ноября 2016 года на товарищеские игры с командами Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября). (Павел ГУРЕВИЧ)