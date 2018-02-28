Дмитрий Аленичев: "Плохо, что сборная России зависит от Джикии"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что зависимость от одного исполнителя сказывается на сборной России. По его словам, команде действительно будет не хватать защитника "Спартака" Георгия Джикии.

– Вы правда считаете, что вылет из Лиги Европы поможет "Спартаку" догнать "Локо"?

– Это может добавить команде свежести. Конечно, жаль, что красно-белые не прошли "Атлетик". Исход противостояния решился в первом матче. Я лично думал, что в Москве "Спартак" как минимум не проиграет. Все-таки баски к морозу не привыкли. Но в итоге интрига была убита.

– Оборона сыграла слабо. Сказывается потеря Джикии?

– Его действительно будет не хватать. Но то, что мы так зациклены на Георгии – плохо для такой большой страны как Россия. Должны быть и другие защитники, которые при хорошем отношении к делу могут попасть в сборную. Однако этого не происходит. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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