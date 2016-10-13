Директор "Ахмат-Арены": "Стадион готов к матчу Россия - Румыния"

Генеральный директор "Ахмат-Арены" Магамед Мацуев отметил, что стадиону в Грозном не нужна специальная подготовка, чтобы принять матч национальной сборной. 15 ноября на арене "Терека" состоится товарищеский поединок Россия – Румыния.

- Мы давно этого ждали, и стадион всегда готов к любым матчам самого высокого уровня, - приводит ТАСС слова Мацуева. - Специальных изменений не требуется. Сейчас, как обычно, идет подготовка к очередному туру чемпионата России, который пройдет 22 октября, следом будет кубковая игра, и уже с 26 октября все наше внимание будет направлено на предстоящую встречу сборных.

Сам факт того, что сборная России будет принимать иностранную команду у нас, на Северном Кавказе, это большое событие в имиджевом плане, а также для авторитета стадиона. У нас прекрасные условия и для футболистов, и для фанатов: три поля, разминочные залы, раздевалки. К нам болельщик всегда идет с радостью и отмечает уют.