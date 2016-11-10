Динияр Билялетдинов: "Возможно, у Слуцкого есть договоренность с Черчесовым"

Сегодня в Дохе состоится товарищеский матч между сборными России и Катара. Экс–полузащитник национальной команды Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи. По мнению Билялетдинова, Россия является фаворитом этого противостояния.

– Сегодня Россия сыграет со сборной Катара. Сложный соперник?

– Соперник нам по зубам. Россия – фаворит этого противостояния.

– В сборной произошли изменения. Вернулись Кокорин, Глушаков.

– Думаю, Черчесову хочется понять, как выглядит тот или иной игрок на фоне экзотических для нас команд. Ведь на чемпионате мира может попасться любая страна–соперник. Разгромом, конечно, это вряд ли закончится, но какие-то определенные схемы будет интересно увидеть. А Кокорин это будет или Глушаков… Дай бог им забить! Главное, чтобы этой встречей остались довольны тренер и болельщики.

– В состав сборной, заявленной на матч с Катаром, не вошел ни один футболист ЦСКА, кроме бессменного Акинфеева. На ваш взгляд, с чем это связано?

– Возможно, у главного тренера сборной есть какая-то договоренность с наставником ЦСКА о том, чтобы дать паузу футболистам. Потому что они выступают и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России. Тем более, сегодня у армейцев не все получается. Возможно, подготовку тех или иных игроков решили разграничить.

– Ваш прогноз?

– Россия выиграет со счетом 3:1. (Любовь КОНЯЕВА)