Динияр Билялетдинов: "Кокорин даже ярче Промеса, он заслужил вызов в сборную"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов назвал закономерным вызов нападающего "Зенита" Александра Кокорина в национальную команду. Лидер в гонке бомбардиров чемпионата России-2017/18 вошел в расширенный состав сборной на товарищеские матчи против Кореи и Ирана. Последний раз он вызывался в сборную в ноябре 2016 года.

- Это долгожданное событие, - цитирует "Р-Спорт" Билялетдинова. - Все правильно, игрок показывает достойную игру и заслуживает вызова в сборную. На старте сезона Кокорин, несомненно, самый яркий форвард чемпионата России. Он ярче даже Промеса, который, когда был здоров, добавлял палитру красок "Спартака". Кокорин выглядит предпочтительнее любого нападающего нашего чемпионата.

Самый яркий момент, подтверждающий, что Кокорин в полном порядке, случился в последнем туре. Его отодвинули на фланг, но он не превратился в оборонительного игрока, а исхитрялся играть на атаку за счет открываний и врываний. Это очень сильный момент в его игре.