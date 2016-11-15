Диктор матча Россия - Румыния: "Все, в том числе и я, будут держать себя в руках"

Диктор стадиона "Локомотив" Виктор Степанов отметил, что будет держать себя в руках во время товарищеского матча между сборными России и Румынии в Грозном. Он был назначен на этот матч вместо штатного диктора "Ахмат Арены", который стал участником скандала после матча премьер-лиги "Терек" – "Зенит" (2:1), где слишком громко и эмоционально поддерживал чеченскую команду.

– Если судья будет подсуживать румынам, сможете сдержать себя в руках?

– Во-первых, на такой матч могли назначить только профессионального арбитра. Не думаю, что кто-то кому-то будет подсуживать. Все, в том числе и диктор, будут держать себя в руках и профессионально выполнять свои обязанности. Это ответственное мероприятие, к которому приковано серьезное внимание, много глаз и ушей. До сегодняшнего дня я справлялся со своими эмоциями во время работы. Этот матч не станет исключением.

– Есть ли домашние заготовки? Учите какие-то чеченские слова?

– Чеченские слова не учил.

– Что вы будете делать, если кто-то попросит у вас микрофон по ходу игры?

– Учитывайте то, что на "Ахмат Арене" есть отдельная комментаторская позиция, в которой будут находиться я и англоязычный диктор. То есть микрофон у меня может попросить только мой непосредственный коллега, если, не дай бог, что-то пойдет не так с его оборудованием. Но думаю, все будет в порядке.

– Значит, никто не попросит микрофон?

– Я в этом уверен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча Россия - Румыния