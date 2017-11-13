Дик Адвокат: "Во время гимна России у меня наворачивались слезы"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат признался, что гимн России трогал его до слез. Он тренировал сборную России с 2010 по 2012 год.

– Когда я слышу государственный гимн своей страны, наворачиваются слезы, – цитирует AD Адвоката. – Конечно, это возраст. С возрастом становишься более сентиментальным. Хотя когда я тренировал сборную России, в 2012 году во время чемпионата Европы у меня тоже наворачивались слезы во время гимна. Этот гимн у россиян очень красив. Я помню, еще в матче с Польшей болельщики развернули огромный баннер. Он был очень красив.