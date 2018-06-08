Дик Адвокат: "Удивлен, что нет Денисова и Аршавина в заявке сборной России"

Бывший главный тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат в интервью "СЭ" признался, что удивлен отсутствием в заявке сборной России Андрея Аршавина и Игоря Денисова на чемпионат мира-2018.

– В нынешней сборной нет Аршавина и Денисова – ваших любимых футболистов. Удивлены?

– Очень. Денисов – великолепный футболист, с уникальным набором качеств, боец, к тому же чемпион России, у него регулярная игровая практика. Да, у него сложный характер, мы тоже ругались, и не раз, но всегда находили общий язык, потому что уважали друг друга. Если меня уважают, я сумею договориться. Потому что сам уважаю футболистов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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